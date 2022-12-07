今年在美元走強情况下，日圓成為表現最差的貨幣之一，跌至近32年新低，不過這情況在明年有望出現大逆轉，因為投資人認為，鷹派的聯準會和鴿派的日本央行可能互換立場。

根據美國財經媒體報導，外資券商巴克萊證券和野村集團數據顯示，今年大部分時間日圓成為做空熱門標的，但明年可能從當前水平反彈9%以上；瑞士馮托貝爾資產管理更認為，日圓合理價位在100日圓兌1美元之下，代表著，日圓將比目前水準還要升值超過35%。

道富環球市場預測，隨著市場對美國激進升息的擔憂消退，日圓將迅速反彈，而美國投資管理公司普徠仕則表示，日本央行的鷹派立場讓日圓仍有升值空間。普徠仕全球多資產主管佩奇說，當聯準會最終停止升息時，日本央行有空間透過更激進的貨幣政策來提振日圓匯率。

報導提到，目前市場看升日圓情況與9月形成強烈對比，當時避險基金全力做空日圓，日圓成為日本央行超鴿派貨幣政策的受害者，美國和日本殖利率利差不斷擴大，拖累日圓今年跌幅一度達25%。

現在日本政府直接進場干預，和市場對聯準會放慢升息步伐的預期相結合，日圓已從10月低點升值超過10% 。此外，日本央行明年4月更換行長，市場預期可能調整貨幣政策，也進一步推升日圓走勢。