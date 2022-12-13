建廟有數百年歷史的桃園平鎮褒忠祠，本月14至18日將舉行五朝圓醮活動，近日配合圓醮的儀式也陸續展開，尤其是越晚越漂亮的七座醮壇點亮燈後，吸引不少目光，主委范振修表示，辦圓醮目的是祈安外，也是感謝神明保護境內民眾生活平安與順利。

建廟於清乾隆年的平鎮褒忠祠，在1997年曾和中壢仁海宮聯合舉辦慶成祈安五朝福醮，因廟宇整修到今工程完竣，依俗為感謝神明庇佑，從14日開始到18日一連5天舉辦五朝圓醮活動。

桃園平鎮褒忠祠本月14至18日將舉行五朝圓醮活動，本次共設立7座醮壇，夜晚點燈後相當吸睛。(廟方提供／呂筱蟬桃園傳真)

這次圓醮共設立7個醮壇，原本這些壇會依方位和地區設置在廟的四周地區，但因社會變遷覓地不易，所以這次醮壇大都集中在平鎮區延平路二段，另五福壇則在中壢區芝芭里東芝路的五福宮，以及三界壇在楊梅區幼獅路二段附近，近日這些醮壇的燈飾大都已點亮。

為了讓更多地方民眾來參與這次圓醮活動，廟方依古禮進行一連串法會和儀式外，也舉辦神豬比賽、才藝觀摩會和攝影比賽、寫生比賽等活動，更邀請國內知名的歌仔戲團到廟前廣場來表演，希望用傳統和現代來讓不同年齡的大人和小孩一起來參與這次圓醮活動。