首場鑑賞家會員專屬「X-TRAIL e-POWER預賞會」於12月16日至17日周末連續兩天由北區台北市、新北市與桃園市經銷公司舉辦，北區報名活動提早額滿並追加場次，超過千位鑑賞家在寒冷天氣中熱烈蒞臨賞車。X-TRAIL e-POWER以「不用充電的電動車」美名熱銷全球，日本雖因交車時間過長而暫停接單，但為滿足消費者期待，裕日車(2227)成功爭取到首批年度配額600台，北區經銷公司2023年首批250台配額已於周末預賞會活動全數完售。

X-TRAIL e-POWER擁有三大黑科技，第一黑科技為電力自造的「e-POWER動力系統」，第二黑科技為舒適與安全兼具的「e-4ORCE電子四驅穩定系統」，第三黑科技為守護車主與乘坐者安全的「ProPILOT智行安全系統」，搭配豪華進口車的數位精品座艙，在動力、科技安全配備及內外裝等產品力，深受參加首場預賞會的鑑賞家肯定，認為預售價物超所值並直接下訂，北區經銷公司2023年首批250台配額已於週末預賞會活動全數完售，裕日車感謝鑑賞家對於X-TRAIL e-POWER 100%純電驅動技術的支持與肯定，鑑賞家獨享預賞會中南部將持續展開。

X-TRAIL e-POWER擁有「不用充電的電動車」美名，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100%純電驅動的駕馭體驗，相較電動車不僅無里程焦慮，售價更是低於多數進口電動車，為目前市場上最具CP值之純電驅動車輛之一。

首場「X-TRAIL e-POWER預賞會」於北區經銷公司圓滿落幕，獲得熱烈回響，後續中部及南部場次將於2022年12月23日、12月24日、2023年1月6日、1月7日及1月8日持續展開。