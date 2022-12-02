台灣佳麗高曼容日前參加亞洲環球小姐選美比賽，在出席馬來西亞檳城舉辦的活動時，遭阻擋上台而落淚，引起台灣網友紛紛替她抱屈，事後主辦單位也向她致歉，而這場比賽她也不負眾望拿下四項大獎，如今已經返台的她，在社群中曬出美照，好身材完全藏不住。

高曼容昨（1）日在社群平台上分享她出遊打卡的美照，文中她寫下「難得粗企丸（出去玩），和姐妹一起去了三芝好美的秘境咖啡館，餐點真的好厲害，推推焗烤奶油蝦仁燉飯」，另外，照片中可見她身穿卡其色低胸綁帶小可愛，展現火辣身材，讓網友紛紛直呼「太美了」、「曼容是最美的女神～」。

事實上，高曼容是第九屆台灣小姐選美冠軍，2019年更奪下世界美顏小姐全球第四名，先前更參加台灣知名選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》，為雪鑽石成員，去年加入職籃新竹街口攻城獅啦啦隊成為「慕獅女孩」。

然而，她在今年的亞洲環球小姐選美比賽中，雖中途有遇到「落淚」插曲，但最後仍奪下「miss talent 才藝第一名」、「miss online personality 網路人氣獎」、「miss diligent 最佳精神獎」、「Top20 20強」四項大獎，絕佳成績讓網友紛紛湧入獻上祝賀。