SBL台灣啤酒籃球隊於8日宣布前桃園璞園領航猿洋將喬丹(Jordan Tolbert)正式加入，選擇背號為23號，並已於7日抵台，期望為上屆拿下亞軍的台啤帶來強悍的禁區戰力，幫助球隊重返榮耀。

喬丹於SBL第18季效力於當時的桃園璞園建築籃球隊，出賽37場繳出17.8分、16.2籃板、4.3助攻及2.1抄截的全能身手，也拿下該年度籃板王、抄截王。隔年轉戰領航猿，首場出賽即達成20-20的紀錄(20分、22籃板)，全季出賽21場也拿下平均17.9分、18.1籃板的亮眼成績。

200公分的喬丹有著絕佳的機動性、優異的體能條件，以及鞏固籃板的能力。而除了籃球以外，喬丹的音樂創作及個人風格讓他在台灣擁有許多球迷支持，他也曾表示希望能再次回到台灣效力。此次加盟SBL老牌勁旅台灣啤酒，球團期許他能持續展現宰制力，幫助球隊重返榮耀，奪下冠軍金盃。

第20屆SBL熱身賽，將於今年12月27日至29日在台北體育館進行為期三天的賽程，比賽採單循環制，每隊將出賽3場比賽，正式例行賽則將於2023年1月7日展開，相關訊息請持續鎖定台灣啤酒籃球隊官方社群。