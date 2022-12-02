屏東美術館與高美館及台東美術館合作，展出各館社典藏，讓民眾細細觀賞。（林和生攝）

屏東縣政府於2022年歲末以「南方女神的逆襲」為名，與台東美術館、高雄市立美術館典藏品為主軸，集結56位藝術家作品，於屏東美術館展出，希望透過藏品的回望與連結，勾勒大南方美術發展的未來想像。

屏縣府文化處長吳明榮表示，這次屏美館全棟特展分為「南方形」、「原民現身」、「現代變異」「當代複語」，以及藝術家張新丕「斜陽」與王有邦以「Kucapungane(古茶布安)影像與文件」六個脈絡子題。

展覽核心以典藏為基礎，以屏東美術館、台東美術館、高雄市立美術館三館串聯，進行跨館交流與深度對話。吳明榮說，一般大多認為藏品已是過去式，或早已被理解，因而並無新奇之處，然而希望透過重新閱讀典藏作品，從中探勘新的連結，唯有透過不斷地重新觀看，才能發現新意。

策展人鄭勝華說，取「南方女神的逆襲」之意，是以美術館（museum）一詞，就原初希臘文字源而言，是指祭祀希臘神話中謬斯女神（muses）的廟，後來延伸為學者聚會，作哲學思考的場所。就此而言，美術館應可視為當代人們精神生活的謬思女神，提供民眾得以跳脫沉重現實，激發生命靈感、提升精神能量與反思文化、深入歷史與自我沉澱的場所。