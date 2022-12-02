台74線增設大里十九甲匝道，地方已期待許久，日前環保署召開專案小組初審會議，通過環境影響差異分析初審。立委何欣純表示，很開心看到十九甲匝道環評初審通過，她會持續要求公路總局，加緊辦理後續的環評大會、細部設計作業，讓匝道提早發包動工，盼讓屯區交通路網更完善。

何欣純說，大里、太平等屯區地區人口持續增長，現有台74線匝道不敷使用，造成地方平面道路交通瓶頸及意外事故頻傳。她上任以來積極奔走，極力向中央爭取經費增設十九甲北出匝道，一路以來從無到有，2015年與時任台中市長的林佳龍共同合作，由市府提出可行性研究，她則在中央全力爭取經費補助到位。

何欣純表示，台74線增設大里十九甲匝道於2019年10月核定通過，總經費約3億5000萬元，期間多次邀集交通部到現場會勘，並歷經多次修正計畫以及完成水文水理分析報告，確認河床立橋墩的安全性，終於2017年2月完成水理分析，2019年10月公路總局初審通過，2020年2月則由交通部核定。

何欣純指出，公路總局接續辦理綜合規畫與環評、動工發包作業，交通部公路總局負擔8成，約2.8億工程費，其餘約0.74億用地費，則按規定由市府編列；公路總局預計2023年1月底完成修正報告後，送至環評大會審查，細部設計也會同步進行，預計2月完成核定、4月辦理工程發包作業、8月動工。

何欣純也強調，她會緊盯工程進度，要求相關單位加速期程盡早發包動工，讓十九甲、大里及太平地區民眾擁有1條更安全、便捷的道路。