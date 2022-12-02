眼睛不適就醫後，醫師多半會開眼藥水或藥膏，但到底要怎麼使用才正確。眼科診所近日在臉書粉專表示，有些病患每天按時點眼藥水，但症狀卻沒有明顯好轉，大多都是因眼藥水使用方式錯誤，例如點眼藥水時，並非點在眼球上，而是要滴在眼白與下眼瞼間。

蘇黎世診所在臉書粉專分享，患者使用眼藥水時，應先將雙手徹底洗乾淨，再將眼瞼往下拉，將藥水滴入眼白與下眼瞼間，而不是直接滴在眼球上方，若藥水是懸浮液，使用前應搖晃瓶身，確保每滴眼藥水的濃度均勻，之後閉眼1至2分鐘，緩緩轉動眼球使藥水均勻分佈。

另外醫師也提醒，當患者眼睛輕閉時，應使用大拇指及食指壓在眼睛內側，也就是最靠鼻子處，大約是鼻淚管的位置，如此一來可以防止藥水流入鼻子或嘴巴，進而造成苦澀的感覺，如果必須使用多種眼藥水，建議每一種藥間隔5分鐘。

而使用眼藥膏，同樣要先將雙手用肥皂洗淨，將藥膏擠出一小段約0.5公分，再將眼瞼往下拉，藥膏沿下眼瞼由內而外擠出適當的量，最好看著鏡子進行較方便，最後閉眼並轉動眼球，使藥品擴散吸收，如果需使用多種眼藥，應先點藥水、懸浮液、凝膠再使用藥膏，每種品項也是需間隔5分鐘。