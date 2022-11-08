濕式黃斑部病變目前只能使用注射治療，工研院開發新藥水，可將藥物帶到眼底病灶。（王家瑜攝）

現代人眼疾困擾多，尤其常見的青光眼、黃斑部病變，每年就有超過35萬人次就醫。經濟部技術處補助工研院開發2款眼科新藥，包括全球首創「雙標靶」青光眼藥水，以及不須眼內注射的濕式黃斑部病變藥水，皆已技轉給國內生技公司，陸續展開二期臨床試驗，預計明年第三季完成。

青光眼是由於眼睛房水排出機制被堵塞，眼壓異常上升、壓迫視神經而造成視力損傷，患者會感覺視野變小或缺損，嚴重恐導致失明。工研院生醫與醫材研究所標靶藥物與傳輸技術組副組長鄭淑珍說明，眼睛排水有兩大途徑，分別是鞏膜和小樑網，現有的藥物多半是作用在鞏膜，而新藥主要針對小樑網，排水效果較好。

鄭淑珍說明，經實驗發現，在現有藥物治療無效的情況下，使用新藥後眼壓明顯下降，且該款新藥是全球首創雙標靶，當一個標靶沒效時，另一個標靶仍可以發揮作用，以此解決抗藥性問題。

至於濕式黃斑部病變是一種慢性疾病，由於眼底血管異常增生，導致視力退化。鄭淑珍指出，由於病灶在眼底，目前只能使用注射方式治療，而新藥則是以眼藥水形式，由於表面極度親水、分子小，可以通過眼表及各層構造，將藥物帶到病灶；藥效試驗證明，具有取代現有藥物的潛力。

根據健保署統計，台灣每年青光眼、黃斑部病變就醫人數逾35萬人次，且逐年成長中；2019年青光眼健保醫療費就達到15.7億元。經濟部技術處以科專計畫補助工研院，打造全國第一個「眼藥技術平台」，除了成功開發兩款新藥並完成技轉，目前正協助廠商開發新一代功能型隱形眼鏡，並協助8家生技業者強化眼科新藥研發能量。

全球眼科藥物市場規模在2020年就超過300億元，超過新台幣1兆元，2028黏上看704億元，成長超過1倍以上。經濟部技術處處長邱求慧表示，由於傳統藥物臨床試驗動輒10年，眼藥最快只需要5年，適合國內廠商積極搶進。