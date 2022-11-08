中市女子小美去年6月間指導小朋友到某郵局前賣芒果，80歲老翁前來攀談，邊擺動右手邊與聊天，突然伸出手掌襲胸，小美驚嚇報警，老翁辯稱他青光眼看不到，要停車、扶欄杆，不小心碰到她手臂，檢警勘驗監視影像發現，老翁將手往前伸，手掌及手指張開襲胸，與誤觸顯然不同，依性騷擾罪判拘役45日，得易科罰金，仍可上訴。

小美去年6月間下午指導小朋友到某郵局的ATM前，擺攤賣芒果，80歲李姓老翁騎腳踏車到場，並前來攀談，小美向他推介水果，老翁突然伸出右手襲胸，小美嚇得花容失色往後退，不再交談，隨後，老翁牽行腳踏車離去。

老翁到案否認摸胸性騷擾，辯稱他有青光眼看不太到，當時準備要停車、扶欄杆，只是不小心碰到她的前手臂。

經勘驗郵局監視影像發現，老翁在水果攤前左手扶著腳踏車、右手不停擺動，同時與小美講話，無跌倒情形，隨後，右手突然往前伸，手掌及手指張開觸摸小美右胸，小美隨即低頭看自己胸部，並往後退。老翁持續以右手帶動作與小美講話，但小美眼神迴避，並站離較遠處。

法官認定，老翁將右手往前伸，張開手掌及手指觸摸小美胸部，與一般說話時比手畫腳擺動誤觸的情形明顯不同，具有性騷擾意圖；老翁站在通道上交談，並無快跌倒狀況，且該通道無法停車，旁邊也無欄杆可扶，不採信老翁說法，審酌老翁已滿80歲，依刑法規定減輕其刑，依性騷擾罪判拘役45日，得易科罰金。