雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長林振順（47歲）昨（3日）晚上11點多在斗六市一家超商前跌倒失去呼吸心跳，送往台大雲林分院急救仍不治，噩耗傳回警界，同事都感到震驚不已。
據了解，林振順昨晚訪友泡茶，上廁所後不慎滑倒，失去呼吸心跳，送醫仍不治。
林振順曾任西螺分局、斗六分局偵查隊長，辦案認真，曾經為了緝毒掛在嫌犯的車門被拖行1公里多，制伏歹徒建功，他有為有守受長官器重、部屬敬重，人品及風評都是警界龍鳳。
雲林縣警察局刑事警察大隊副大隊長林振順（47歲）昨（3日）晚上11點多在斗六市一家超商前跌倒失去呼吸心跳，送往台大雲林分院急救仍不治，噩耗傳回警界，同事都感到震驚不已。
據了解，林振順昨晚訪友泡茶，上廁所後不慎滑倒，失去呼吸心跳，送醫仍不治。
林振順曾任西螺分局、斗六分局偵查隊長，辦案認真，曾經為了緝毒掛在嫌犯的車門被拖行1公里多，制伏歹徒建功，他有為有守受長官器重、部屬敬重，人品及風評都是警界龍鳳。
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