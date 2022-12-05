中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，但如今有9個縣市連1次石斑都還沒吃到，該政策宣布跳票。針對6億經費如何處理，農委會主委陳吉仲今日表示，這6億本來就不只能用在石斑魚，要改為其他食材名稱是很容易的。

根據農委會統計，目前已有13個縣市已供餐石斑魚，部分學校已供餐2次的縣市有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣、嘉義縣、台南市及高雄市 ；但仍有9個縣市尚未供餐，除了彰化縣是因為無其他墊付預算經費外，其餘8縣市則仍待供應廠商調配貨源，漁業署已協調廠商調度，並配合縣市政府下訂供餐。

農委會主委陳吉仲日前指出，4次吃不完就下學期吃，下學期會根據產能來提供，但不排除用其他更好的食材來代替，即從「班班吃石斑」變成「班班好食材」，挨轟大撒幣，結果政策剛上路就跳票。

立法院經濟委員會今日繼續審查2023年中央政府總預算案關於行政院農委會及所屬單位預算部分。

陳吉仲受訪指出，這6億經費用不止用在石斑魚入菜，本來就可以用在其他任何食材，相關辦法修改名稱是很容易的，感謝國內外消費者讓石斑魚的池邊價格穩定，還沒吃到石斑的9個縣市學校會在這個月都盡快吃到。

根據漁會日前指出，目前池邊價部分，2-3斤的石斑每尾每斤收購價130元，養大後重量增加，收購價就會來到每斤150-160元，如果漁民要讓獲利增加，就會養更大再出貨，但同樣的刀法會因為魚體較小，魚刺也就小，要三清（去鰓、去鱗、去內臟）、會較為費工，費工也就會影響產能，產能大概會縮減到1／3左右。