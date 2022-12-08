繼石斑魚之後，今天傍晚又傳出台灣水產品遭大陸海關總署禁止輸入。衛福部長薛瑞元今天表示「確有此事」，初步了解大部分是漁船捕撈的水產品，以及少數的食品加工品，至於有哪些品項被陸方禁止，目前仍在了解中。

薛瑞元今天晚間出席台灣精準醫療產業協會活動致詞前，被媒體問到我國水產品再遭陸方片面禁止輸入一事，他表示：「我們沒有直接從中方得到訊息，而是業者有通報，就上去看他們網站了解，農委會也是在收到訊息後進行了解，這大概都是幾十分鐘前的訊息，因此還在了解中。」

薛瑞元指出，遭陸方禁止的品項，大部分與農委會所業管的漁船捕撈以及養殖業有關，另有少數為食藥署業管的食品加工業，由於食藥署是大陸新版管制措施的申請窗口，過去也努力輔導業者進行登記，至於目前有哪些品項被禁止？都還在蒐集中。

食藥署長吳秀梅則說，自從陸方頒布生產企業註冊的新制後，食藥署就積極協助業者進行補件，目前該補的文件都補了，現在還不了解發生什麼事，會再向對方進行了解。