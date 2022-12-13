外送員入行門檻低，許多人可能因此對於外送員有些歧視。一位女網友分享，某天同事點了2杯飲料，沒想到因為品項錯誤，讓同事氣得不斷抱怨，質疑外送員連餐點都對錯，「就是沒讀書才會去送外送啦」。許多人則紛紛指出，外送品項錯誤多是店家的錯，直呼是同事邏輯有問題。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當時她陪同事領取外送，回到座位上打開才發現，原本訂的是珍奶、紅茶，來的卻是珍奶、百香綠，同事因此氣得抱怨外送員很廢，簡單送個飲料都會出錯，質疑確認品項很難嗎？最後甚至怒轟，「就是沒讀書才會去送外送啦」。

原PO深有感觸的說，其實自己心裡有點生氣，覺得同事很無知，因為她畢業於國立大學的舅舅正好就是外送員，因為投資欠債、中年轉職不順，家裡還有小孩要養，迫於現實才會開始跑外送，讓原PO直呼，願意在外面風吹日曬跑外送或身兼多份工作的人，幾乎都有自己的苦衷，「大家出來混都只是想多一份薪水」。

對此，許多人紛紛回應，「等等，不是店家做錯嗎？關外送屁事，而且百香綠還比紅茶高價」、「核對餐點是店家責任，外送員只要確認單號不要送錯」、「這同事腦進水？飲料又不是外送的做，做錯品項是店家的問題吧？！整個情緒控管跟邏輯思維有問題…」。