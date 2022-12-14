近年來外送服務興盛，民眾只要動動手指頭，就有人代勞將美味餐點送上門。不過，昨（13）日有一名外送員在雨中辛苦外送，竟遇到「魔術師客戶」讓他慘賠100元，也因此這名外送員決定公開惡劣的騙錢手法，希望大家能有所警惕。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前他在雨天出門跑外送，沒想到竟然會不幸遇到「魔術師客戶」。某天早上只有一間公司訂餐，是一共1077元的現金單，一名員工出來付款時，把10張百元鈔票全都折成一半，接著當場算給原PO看。

原PO接過現金後不疑有他，直接把錢全部放到包包裡面，但中午下線回家休息時，打開包包一算，赫然發現這疊百元鈔票僅有9張，讓原PO很是無奈，直呼「這種辛苦錢也要騙」，但也只能自認倒楣，還說要多跑幾單把錢賺回來。

貼文曝光後，引來不少同行留言，「其實9張數成10張的手法很多，要自己點清楚，不能讓對方點」、「被騙一次之後就不管多麻煩多冷風多大，還是要跟客人當面點清」、「就算折起來，我也會一張一張攤開再數，跟客人說稍等也要做」、「最好也備一下小型照明燈，避免少一張、假鈔、代幣、他國幣等等的問題」。