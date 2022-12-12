許多人都追求高薪行業，希望能夠讓生活過得更沒有經濟負擔，若能在年輕時就突破低薪更是讓人無限嚮往。一位網友好奇，哪些行業能在30至39歲的年紀年薪破百萬？沒想到釣出內行人透露，其實水電師傅的薪水很高，不到30歲就能突破百萬門檻，甚至上看200萬！

原PO在PTT發文表示，年薪破百是成為人上人的基本門檻，人生中花錢最兇的年齡，約莫是落在30至39歲之間，而這也不禁讓他好奇，「30～39歲年薪能破百的職業有哪些？」貼文一出吸引熱議。

許多人紛紛回應，「工程師，就算最爛單純輪班也是破百」、「表弟做水電，才26歲年薪已經快200了」、「認真說水電師傅年薪破百，可能很多人不知道」、「軍公教都可以」、「金融…不用30就破百」、「最輕鬆的還是畢業考上國營，差不多30左右就能破百囉」、「健身教練，30歲前就可以」、「跑船，五專畢業年薪就快150萬了」。

不過有網友說明，比較年薪多少其實沒有什麼意義，「有些行業會破百可是你不一定能做啊…倒不如說說你的背景跟現況比較有參考價值，假如文組畢做一般行政，跟他說去台積電能破百有意義嗎？」，另外也有不少人認為，現在百萬年薪的門檻早已隨著通膨問題而上升，「20年前年薪100是很不錯，現在年薪100真沒什麼用…」、「現在的房價物價破百根本不夠用，年薪沒200的都是窮人」。