大陸因水產品註冊登記問題，暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等輸入，嚴重衝擊業者生計。但這幾年，農委會對相關問題根本束手無策，沒有預警、沒有應變，也沒有補救，只知拿仇中、反中當盾牌。釋迦被禁，說不排除向WTO申訴；蓮霧被禁，也說不排除向WTO申訴；石斑魚被禁，還是說不排除向WTO申訴。現在輪到水產品，農委會依舊說不排除向WTO申訴。試問，這麼多事情需要向WTO申訴，農委會到底提出了幾件？透過WTO爭端解決機制解決了幾件？還是根本沒依循WTO機制辦理？只是拿WTO申訴當幌子？

說穿了，陳吉仲的本事也就這麼點大。不就是在第一時間指責中國大陸；然後花大錢補貼，宣稱是「確保業者生計、收入」；最後，再用大內宣洗腦，對人民大打認知戰，畫個「擴展其他國家市場」的大餅。事實驗證這些都只是打高空，拖延時間的結果只是讓國人錯失因應先機。這種能拖就拖，以及利用1450搖旗吶喊、側翼護航洗腦，終究抵不過現實，並導致國內廠商及經濟發展重創！

真不知道官員遇事如此怠惰推諉，還需要這樣的政府做什麼？業者說得好，大陸宣布禁止輸出龍膽石斑，農委會就推出「班班有石斑」應急，由於毫無全盤規畫推演，結果很快就跳票。如今大陸再出殺手鐧，農委會難道要再來搞一次「班班有午仔魚」？

官員雖宣稱是遭到對岸突襲，還說「中國做事經常這樣」，但事實上，農委會明知大陸新規定早在今年1月1日生效，這幾個月下來，農委會到底做了什麼？有無規畫因應或輔導業者妥善處理？說穿了，農委會主委陳吉仲這幾個月不就是全台輔選，大跑選舉行程；以致於對大陸新政策及產業需求未深入研究，更沒有應變方案。

這種怠惰、沒有章法、欠缺效率，而只知道口頭「嚴正抗議」，卻無能解決問題、也沒把業者與漁民困境放在心裡的政府和官員還有存在的必要嗎？如此擺爛，出了事就推給大陸，問題來了就丟給民眾解決，有不同意見就訴諸寒蟬效應，也不處理兩岸互動的政府，是不是沒有較好？

我們也同意「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，但分散風險的措施，政府做了什麼嗎？與其讓這種官員繼續坐領高薪、延誤時機，是不是早日罷黜較好？（作者為立委、律師）

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