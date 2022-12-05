「苦甘的滋味大樹苦瓜節」4日於姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦，市長陳其邁出席頒獎表揚評鑑選出的優勝農民，並親自料理營養價值高的涼拌苦瓜，大讚白玉苦瓜外型漂亮又新鮮可口。

市長陳其邁（中），農業局長張清榮（左）並親自料理營養價值高的涼拌苦瓜。（高雄市新聞局提供）

陳其邁表示，擔任市長以來，連續第3年出席白玉苦瓜節，白玉苦瓜是高雄之寶，不論品質、衛生或口感，搭配各種料理，可說是非常養身、美顏，他也代表高雄市政府訂購200箱，要把最好的白玉苦瓜作伴手禮，送給最好的朋友。

陳其邁致詞時手上拿著蘋果白玉苦瓜，盛讚全臺灣最好吃的白玉苦瓜就在大樹區，甘甜好吃、苦中帶甜的味道，不論煮湯或炒菜皆相宜。他說，大樹區的土壤、水質都是最佳，所以除了活動推銷的白玉苦瓜之外，還有玉荷包及鳳梨等，都是大樹出產全台灣最好吃的農特產。

陳其邁也推薦東九區的觀光行程，歡迎民眾來到大樹走走，順便帶一箱白玉苦瓜回家是最好的套裝旅遊行程，此外，還有香蕉、木瓜、蓮霧等多種高雄農特產品。最後，他感謝大樹區農會及里長們，並強調市府非常關心農業，未來一定會繼續與農會合作、一起打拚，讓農民的收入增加，把農民照顧好，祝福白玉苦瓜熱賣成功。