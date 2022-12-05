據第一財經報導，中國科學院院士、中科院微生物所研究員、前中國疾控中心主任高福表示，兩年前科學家就已經預測「新冠病毒不會消失」，更認為未來疫情防控的目標將強調「清病不清毒」。他也證實旗下團隊開發的一款抗新冠多肽藥物即將進入二期臨床試驗。

高福表示，所謂的「清病不清毒」，也就是要把新冠疾病儘量控制住，而不是把病毒清除掉。他說，「未來抗疫我們要堅持小步走不停步」，這也讓「清病不清毒」這一條信息衝上了百度熱搜榜。

高福更強調，未來抗原檢測試劑將會得到更廣泛的應用，並還鼓勵更多科學家和病毒學家投身於科普，把科學知識傳播給大眾，預防「資訊流行病」，認為相比新冠流行病而言，資訊流行病的危害性更大。

此外，3日的中華醫學會2022年醫學病毒學大會上，國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水準。