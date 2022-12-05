美加軍艦9月共同穿越台海

加拿大在公開印太戰略後，打算派更多軍艦穿越台灣海峽，以確認中國主張的水域是國際水域。

據《金融時報》（Financial Times）5日報導，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）說：「我們需要確保台海問題一清二楚，它仍是國際水域。」她並強調，當問題攸關台海時，需要繼續加強以國際規則為根本的秩序。

趙美蘭說，那也正是為什麼加拿大今年9月會和美方一起，派巡防艦穿越台海。她並說，未來加拿大會派更多巡防艦穿越台海。而北京官員今年稍早告訴美國官員，中方不承認台海是國際水域。

趙美蘭在布加勒斯特出席北約（NATO）外長會議時說，加拿大正將軍事新資產投入印太，以協助確保相關地區和平與穩定。而就在不久前，加拿大才首度公布了印太戰略。此外，趙美蘭說，加拿大正為印太軍事支援投入4億加幣（約90億台幣）。她並指出，渥太華會在印太多部署1-3艘巡防艦。