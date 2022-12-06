新北市一名保母協助照顧3歲女童，未料溫姓丈夫趁其出門時，為了滿足自己的性慾望，竟以生殖器磨蹭女童的臀部，直到女童返家後，不經意說起，「阿伯的鳥鳥很大」，女童父母察覺異樣，追問之後才揭發溫男獸行。一審依強制猥褻罪，判處溫男有期徒刑5年，日前被高等法院駁回，可再上訴。

判決書指出，新北一名蕭姓保母自女童2017起就協助托育該名女童，2019年1月間蕭姓女子因故外出，留下3歲女童、溫姓丈夫及外傭在家，未料溫男卻趁外傭在廚房煮飯時，趁機脫下褲子，以下體觸碰女童的臀部。

同年2月間，女童返回家中睡覺時，童言童語說著，「阿伯的鳥鳥很大」等語，讓在旁哄睡的父母聽了五雷轟頂，追問之下才得知女童所言的阿伯為蕭男，隨即聯繫保母，全案才曝光。

溫男接受偵訊時不認罪，稱當時他在房間內的椅子看A片，女童突然闖入才目睹他勃起，且女童跑過來說要看該影片，剛好他的下體就碰到女童的嘴巴，並不是刻意的，另外他量體重時抱起女童，下體不慎碰到女童的臀部等語。

一審新北地院勘驗女童的證詞，認為女童雖稚幼，但能夠自主表達經歷，還可明確辨識身體及感受，故不採信溫男辯詞，酌情後依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，處有期徒刑5年。案將溫男上訴，高等法院日前駁回，全案還可再上訴。