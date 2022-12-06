行政院副院長沈榮津今（6）日指出，台日在半導體供應鏈形成上更加緊密、互補，且共生、共榮。根據美國半導體協會（SIA）預估，2025年全球半導體產值上看5500億美元。台灣政府在半導體發展上窮盡一切，攸關台積電2奈米新廠籌設的「中科台中園區擴建二期開發計畫」也在5日通過環評，一切都按照時間表進行。

沈榮津6日出席「2022年台日科技對話：半導體關鍵技術佈局與人才育成論壇」致詞時說，談到台灣半導體產業鏈，花了50年不間斷打底，透過完整供應鏈布局以及產學研共同研發、專業人才培育，才得以創造出全球最具供應鏈韌性跟經濟效益的生產模式。

沈榮津說，2021年台灣半導體產業產值高達4.1兆元，造就30萬人的就業機會，其中晶圓代工跟IC封測全球第一，IC設計全球第二，對我國經濟有相當大貢獻。

沈榮津說，行政院會也在11月17日通過產創條例修正草案，針對技術創新且國際供應鏈關鍵地位的公司，提供研發跟設備租稅優惠，希望鞏固台灣半導體產業關鍵地位，提高競爭優勢，並鼓勵購置半導體設備，為設備供應鏈帶來商機。

沈榮津說，近年來台灣有優秀製程技術，來跟全世界材料跟設備廠商通力合作，提供客戶高效率代工服務，也因為疫情，凸顯台灣是全球關鍵且可靠的合作夥伴。

沈榮津說，為了建構台日半導體產業供應鏈合作，2017擔任經濟部次長時親自跑到日本信越化學總部，談關鍵技術引進，這些日商長期經營材料、設備，跟台灣合作，在經濟部長期努力下，業者也擴大在台灣設廠跟研發合作，感謝日本工商企業界。

沈榮津也提到，去年日本政府制定半導體跟數位產業戰略，大舉投入資源，並給予補助。台積電在筑波設立研發中心、在熊本設廠；日矽晶圓材料大廠勝高也跟台塑集團有合資關係，投資282億擴大雲林麥寮廠房；此外，日本第一大、全球第三大半導體設備製造商TEL也在11月25日在南科舉辦台南營運中心的動土儀式，聚焦半導體設備跟零組件在地加工跟技術維修中心。疫情可以提升台灣廠商技術核心實力。

沈榮津強調，台日在半導體供應鏈形成更緊密、互補關係，且共生、共榮。依據SIA預估，2025全球半導體產值上看5500億美元，疫情可帶動全球半導體生產製造需求成長。這幾年來可以看到政府在發展半導體產業窮盡一切，為讓半導體產業留在台灣。

沈榮津說，在發展過程中，5奈米、3奈米在南科，2奈米因為一個世代要8site，切4site在新竹寶山二期，另外在台中中科，5日也通過環評，一切都按照時間表進行。

沈榮津說，為了這個產業，政府在土地水電人才部分，也有特別條例支持半導體產業發展，台成清交學校跟產業界緊密結合，透過研發計畫跟產學計畫，來培植半導體產業人才。

立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文談話則指出，在攸關國家安全的經濟安保思維下，半導體更是重要。台日半導體產業具互補性，台灣是最先進製程的研發與製造龍頭，日本則在半導體素材與製造設備上具有優勢，加上地理位置接近讓據點與技術人才的移轉時間、金錢成本都可控，各面向驗證台日是最好的合作夥伴。

會中，日本議員甘利明指出，日本半導體產業採用自我主義絕對不可行，更點名台積電是可以合作的對象，凸顯促使台日藉由科技產業達到國防安全保障互相依賴的潛力。郭國文強調，「台灣有事就是日本有事」不只是口號，已演變成是國家策略，未來科技戰略方向值得台日雙方共同思考與合作。