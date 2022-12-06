晶圓專工大廠聯電（2303）受到消費性晶片庫存去化影響產能利用率及晶圓出貨，11月合併營收降至225.45億元，仍為歷年同期新高。聯電預期第四季晶圓出貨較上季減少約10％，產能利用率降至90％，但晶圓出貨平均價格將與上季持平，法人預期12月營收力守200億元大關。

聯電受到客戶端庫存修正及營運進入季節性淡季影響，6日公告11月合併營收月減7.4％達225.45億元，較去年同期成長14.7％，為歷年同期新高，累計前十一個月合併營收2577.59億元，與去年同期相較成長33.7％。

聯電預估第四季晶圓出貨較上季減少10％，晶圓平均出貨價格與上季持平，平均毛利率介於40～43％之間，產能利用率降至90％，而年度資本支出由原本預估的36億美元下修至30億美元。以10月及11月營收計算，法人預期12月營收將逐月下滑並力守200億元大關。