城市外交除了締結姊妹市，新北市祕書處透過多元永續的城市外交策略，提升新北在國際上的知名度，4年來新北SDGs網路聲量大幅成長了14倍，不僅把全球趨勢落實在新北，進而影響全國各縣市，以實質的城市治理經驗和國際交朋友。

祕書處長饒慶鈺今市政會議以「新北永續進行市 開創城市競爭力」為題，呈現新北城市外交成果，也將剛榮獲的三項國際設計大獎獻給市長侯友宜，強調新北的永續力及數位力已深受國際肯定。

饒慶鈺說，市府出版的2021年地方自願檢視報告（Voluntary Local Review VLR），報告書從內容到包裝材料都貫徹永續，屢獲國內外獎項殊榮，為市府拿下首座「日本Good Design設計大獎」G Mark標章，是全球四大設計獎之一，且為日本最有歷史與聲望的設計大賞。

另也從「金點設計獎」全球30地、近8000件作品中脫穎而出，獲選為年度最佳設計獎，獲獎率僅0.42％，在競爭最激烈的傳達設計類，新北是唯一獲獎的地方政府；另外已蟬聯兩屆「TCSA臺灣企業永續獎」最高殊榮，獲選為「臺灣設計BEST100」年度設計。

新北市長侯友宜表示，新北4年前開始推動SDGs，大家對這個「國際共通語言」還很陌生，市府陸續發表2本VLR、建置中英文雙語網站、舉辦國際性論壇，各局處在業務中實踐SDGs，也獲得國內外獎項榮耀，可以說是從0到1的先行者。

侯友宜說，新北透過跨局處合作，展現整體、多元且與時俱進的城市外交，即使是疫情期間也從未停歇，反而善用網路科技擴大影響力，提升國際能見度。

侯友宜指出，新北市不僅是一個國際級的永續之都，也是大台北中心，市府要將第二行政中心打造為一棟現代化、黃金級的碳中和市政大樓，兼顧區域發展和環境永續，成為新北的新地標、新軸心，讓市民跟下一代擁有更美好的生活品質。