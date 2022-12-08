台積電（2330）6日在美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠舉行首部機台的移機典禮，由創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家主持典禮，與會貴賓包含蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）、輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）和美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）等；現場科技大老雲集，美國總統拜登也親赴新廠參觀並發表演說。

台積電斥資400億美元在美建廠

台積電自2020年5月宣布斥資120億美元在美國亞利桑那州鳳凰城設立5奈米製程的12吋晶圓廠「Fab 21」。在兩年時間，今年7月底舉辦上樑典禮，12月6日舉辦上機典禮。台積電在典禮開始前宣布，將製程推進至4奈米，且追加預算至400億美元，第二階段擴廠將切入3奈米製程。第一廠將於2024年量產，第二廠於2026年量產，白宮官員預估，兩廠到位後，台積電年產晶圓60萬片，滿足美國國內對於先進晶片的需求。

美國總統拜登出席典禮時表示，台積電此項投資成功推動美國製造業的進程，可說是「製造業的推手」。拜登強調，「蘋果是台積電的重要客戶，蘋果現在將把更多供應鏈帶回美國，此舉可能會改變（半導體領域）遊戲規則。」

而員工人數從最初的1600人增加到4500人，目前亞利桑那州美籍、台籍員工加起來超過1,000名，預計2023年增加到2,000名。其中，美籍員工曾於2021年來台培訓12至18個月，目前已陸續返回美國。

台網友崩潰：「搬到連門都沒有了」

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「台積電美國廠」半年內聲量趨勢共有13,300筆。6日上機典禮引起2,077筆聲量，網友表示，「到美國加碼再加碼」、「台積電華麗轉身，躋身國際」、「美積電！！！」「未來新技術都在那了」、「就問下一間是聯發科嗎？」、「門都沒有了，門都被拆去亞利桑那了」、「整個搬走、連門都不留」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月10日至2022年12月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台積電美國廠』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。