美國前總統川普卸任後帶走大量政府機密文件，他的律師團僱用獨立團隊，在佛州一處儲藏地點發現了另外2份印有「機密」字樣的文件。

美國前總統川普的律師團僱用獨立團隊，在佛州一處儲藏地點發現了另外2份印有「機密」字樣的文件。

美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）、《華盛頓郵報》（The Washington Post）等引述消息人士指出，川普委外的團隊在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）一處儲藏地點發現了至少2份印有「機密」字樣的美國政府文件，迫使川普律師團向聯邦調查局（FBI）通報。

川普被爆出卸任後將大批政府文件運往佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅，在川普陸續繳回文件後，8月FBI探員突襲搜索海湖莊園，另外取回超過300份機密文件。10月美國司法部再通知川普律師團，認定可能還有機密文件未歸還，司法部示警後，川普律師團決定委託外部團隊進一步搜索。

知情人士透露，近期的這幾波搜索主要在感恩節期間進行，外部團隊一共搜索川普紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部、紐約「川普大樓」（Trump Tower）、佛州一處辦公室、以及西棕櫚灘一處儲藏室，團隊最終在儲藏室發現2份機密文件，律師團也立即通報FBI並繳回文件。

報導指出，目前尚不清楚這2份機密文件的內容為何，不過這間儲藏室是由美國聯邦總務署（General Services Administration）於2021年7月替川普租下，主要保存川普卸任美國總統後，團隊在另一間辦公室使用的物品，聯邦總務署與川普員工花了約2個月時間將所有物品搬到儲藏室，據悉裡頭有箱子、禮物、西裝及衣物，知情人士透露，川普從未來過這間儲藏室，他也不認為川普身邊有任何人知道儲藏室裡放了些什麼，川普顧問表示，並沒有依序將儲藏室內的所有物品分門別類、列出清單。《紐約時報》引述消息人士指出，2份機密文件是在其中一個密封的箱子內找到的。

《華盛頓郵報》指出，再發現機密文件顯示川普不只在海湖俱樂部放機密文件，同時也顯示他與團隊並未充分配合政府要求，繳回所有機密文件。

這起事件尤其引人注目的地方在於，此次搜索是由川普委託的外部團隊進行，《紐約時報》引述知情人士指出，在司法部示警後，川普律師團內部開始爭論是否僱用外部團隊進行搜索，其中川普不久前才委任的新律師基斯（Christopher M. Kise）等人支持委外，另外部分律師不支持，據悉這起風波導致基斯在團隊內的地位下降數周。

針對報導，川普發言人史帝芬．張（Steven Cheung）發布聲明表示，「川普總統及他的律師繼續保持合作及透明」，不過他也指控美國司法部對川普及他的家人進行「前所未見的無理攻擊」。