外媒報導，跟進南達科他、印第安納、南卡和馬里蘭州，美國德州亦在周三以國安疑慮為由，下令該州政府機關所有裝置禁止使用TikTok（國際版抖音）。

美國越來越多州政府禁止公部門裝置使用母公司為中國字節跳動的抖音程式，稱此款短影片分享app可能「開後門」，將用戶個資提供給中國政府。

根據德州政府發布的命令，各部門首長必須立即禁止下屬機關與單位在手機、筆電、平板、桌機和其他任何可以上網的裝置裡下載和使用抖音。

德州州長艾柏特（Greg Abbott）在給各部會首長的信中表示，TikTok蒐集大量用戶資料，並將這些可能具敏感性的個資提供給中國政府。儘管TikTok宣稱其平台在美國取得的數據只存放在美國境內，但先前也曾向美國國會坦承在中國的員工有辦法取得美國的數據。信中亦提到中國政府在2017年通過的國家情報法，明文規定中國企業必須配合政府的情報工作。