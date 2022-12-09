連鎖餐飲集團乾杯（1269）11月合併營收3.21億元、年增12.24％，累計前11月自結合併營收34億元，較去年同期27.05億元，年增25.69％，雙創同期新高紀錄。展望後市，12月迎接節慶聚餐商機，乾杯集團旗下6大品牌推出主題優惠套餐吸客，高樓景觀品牌「和牛47」與「麻辣45」亦推出跨年觀煙火方案，部分店家加開跨年營業時段，平均訂位已達八成，需求十分熱絡。

乾杯11月與前11月累計營收雙位數成長，主要是受惠台灣事業展店效益並受惠周年慶商機，無畏大陸疫情加劇拖累，仍繳出佳績。

乾杯集團今年展店佈局以台灣版圖為主力，門市遍布百貨商場，11月受惠周年慶商機帶動來客，並在「會員感謝祭」行銷活動加持下，成功吸引超過12,000筆會員回流使用，電商零售事業亦在雙11購物節商機創下翻倍業績。在去年同期適逢五倍券報復性消費潮、墊高比較基期下，台灣事業群營收繳出年增超過三成的亮眼表現。

中國大陸市場因確診人數持續升高，尤其重慶、北京疫情最為嚴峻，在配合停業、禁止內用、接客限制等防疫政策下，乾杯營運影響加劇，營收月減兩成。12月7日宣布「新十條」放寬措施，民眾外出用餐意願明顯提升，但短期內仍持續受疫情影響，集團審慎保守看待。

為便於民眾規劃春節活動，乾杯旗下餐飲品牌今年提早於12月開放春節訂位，電商零售事業則推出各式「日本A5和牛春節禮盒」及早鳥優惠於「乾杯超市」自有電商平台、家樂福開賣，同時為企業尾牙禮品需求提供客製化，搶攻年菜、禮盒市場，業績有望持續暢旺。