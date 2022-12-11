中央流行疫情指揮中心今（11日）公布國內新增1萬4034例本土新冠肺炎個案及50例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日多1053例，增加8.1%。

指揮中心指出，本土病例若以周來看，上周（12/04-12/10）共新增10萬0651例，比起上上周（11/27-12/03）增加10萬1109例下降0.5%，以及今日無特殊死亡個案。

難道是受口罩禁令鬆綁影響？中央流行今天公布14034例本土病例，已是連三天疫情微升，與上周日同期相比則增加1053例，增幅約8.1％，至於中重症個案今則增加118例，其中89例中症、29例重症。

指揮中心表示，今天除本土增加14034例之外，還新增50例境外移入、38例死亡個案，死亡個案中有36例具癌症等重大疾病或慢性病史，另有28人未打滿3劑疫苗，20人年紀超過80歲，今日無新增較特殊死亡個案。

六都染疫新增最多分別為新北市2407例，台中市1916例，高雄市1750例，桃園市1647)例，台北市1384例，台南市1080例，截至目前，國內累計847萬187例確診。2020年起累計1萬4679例新冠死亡病例，其中1萬4662例為本土。