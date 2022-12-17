本土疫情連9天升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增1萬5464例本土個案，較上周六多出1234例，增幅為8.7％。與此同時，今日也新增161例境外移入、40例本土死亡個案，包括1例30多歲、因新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水，在家昏迷死亡的男子。

今日新增的本土個案，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市3037例，台中市1947例，桃園市1768例，高雄市1766例，台北市1566例，台南市1194例，彰化縣740例，新竹縣481例，新竹市456例，屏東縣396例，苗栗縣379例，雲林縣353例，嘉義縣232例，宜蘭縣223例，南投縣219例，基隆市182例，嘉義市159例，花蓮縣143例，台東縣93例，金門縣87例，澎湖縣39例，連江縣4例。

與此同時，今日也新增161例境外移入個案，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（6例）、中國大陸（3例、越南（2例）、美國及泰國（各1例） 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。

國內今日新增40例本土死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日。

其中1例特殊死亡個案，為30多歲男性，曾接種1劑疫苗，有糖尿病史，6月20日曾快篩陽性確診，9月6日於家中被發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水。截至目前，國內共累計856萬2931例確診、1萬4860例死亡。