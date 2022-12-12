英國貿易部長Kemi Badenoch將在周一啟程前往印度，進行兩國之間新一輪自由貿易協定(FTA)談判。該旅程也接續了今年七月進行的第一輪正式談判。

英國前首相強生(Boris Johnson)在四月時制定野心勃勃的計畫，誓言要在十月前完成與印度的FTA談判，但是隨後因首相下台，談判最後期限被迫延期。

新首相蘇納克(Rishi Sunak)說，將致力於與印度達成協定，但不會為了速度而犧牲品質。

英國貿易部表示，將力求降低商品關稅，並為服務業創造機會。

有望受惠於降低關稅的英國產業當中，威士忌業者較受矚目，英國每年出口1.5億英鎊的威士忌到印度，其中的關稅高達150%。

印度優先考慮的則是印度民眾在英國學習和工作的簽證。英國內政部長Suella Braverman曾在去年10月引發一場爭辯，當時她表示，印度人是英國滯留人口最多的移民群體。

英國官員們最近一直試圖淡化該言論對談判的影響。

英國和印度的雙邊貿易關係高達290億英鎊，而擴大此一關係為英國的印太策略重要的一環。英國一直希望加強與快速成長經濟體的連結。