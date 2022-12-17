海底世界無奇不有，每次都讓人驚訝不斷，厄瓜多一名鯨豚科學家近日出海時發現一塊軟爛的巨型肉色物體在海面上載浮載沉，稀奇的外觀猶如超大的「紅白塑膠袋」，讓台灣網友看了嘖嘖稱奇。對此，就有神人解答背後真相，坦言這塊巨大的肉狀物對鯊魚而言「跟香噴噴的鹹酥雞一樣」，小心會有其他獵手聞風而至。

來自厄瓜多（Ecuador）的鯨豚科學家克里斯蒂娜（Cristina Castro）博士，長時間投入研究，光在今年5月至10月之間就搭乘了148次賞鯨船以及進行54次研究之旅，近日她在臉書發文透露，和研究團隊8月前往馬查利亞國家公園（Machalilla National Park）時，偶然發現一塊巨型的肉色物體在海面上載浮載沉，仔細一看竟然是新鮮的鯨豚胎盤，讓一行人驚喜連連，於是動手打撈。

照片曝光後不斷在網路上瘋傳，就連台灣網友看了也嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「可以想像這東西在海裡多受歡迎」、「我以為是超大紅白塑膠袋」、「20人份紫河車」、「中藥商：哇發財了」；不過也有人表示背後暗藏危機，「對鯊魚而言這跟香噴噴的鹹酥雞一樣」、「真的蠻危險的，小心會有其他獵手聞血而來」。

事實上，英國一名女子瑪洛（Helen Marlow）10月底帶著愛犬前往康沃爾海灘（Cornwall）散步時，也曾在沙灘上看見一大塊被海藻覆蓋的白色乳膠狀物體，當地海洋生物學家指出，這應該是母鯨魚的胎盤，此一發現意味著當地有新生的鯨豚寶寶，「這是令人相當開心的好消息」。