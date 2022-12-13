美國一對夫妻近日到夏威夷海域浮潛，未料竟遭到鯊魚攻擊，丈夫急忙叫妻子上岸，並專心和發動攻擊的鯊魚搏鬥，等到他終於擊退鯊魚，回到岸上以後，才發現妻子不見了，報警搜救後，也只找到她使用過的浮潛呼吸管和破碎的泳衣。

根據《福斯新聞》報導，美國一對夫妻在本月8日到夏威夷茂宜島（Maui）的凱瓦卡普海灘（Keawakapu Beach）戲水，當時夫妻倆都下水浮潛，過程中丈夫看到海裡有一隻鯊魚，急忙叫60歲的妻子上岸躲避，後來他就一直忙著和攻擊自己的鯊魚搏鬥，好不容易把鯊魚擊退、幸運逃生時，才驚覺妻子不見了，只有他自己回到岸上。

夏威夷土地和自然資源部發言人丹尼森（Dan Dennison）表示，這名丈夫一發現妻子失蹤，就急忙打電話報警，當局迅速派出搜救人員，在海空同時行動，但花費40個小時、進行17次以上的搜尋，都沒有找到女子的蹤影，只有發現浮潛氧氣管和破碎的泳衣。

根據現場目擊者的證詞指出，攻擊這對夫妻的鯊魚可能是虎鯊，長度約為3~3.6公尺，其他遊客聽到消息後也都嚇壞了，「太嚇人了，一個活生生的人居然就這樣消失！」不過丹尼森說，雖然有目擊者證實，但他們並未收到這段時間有鯊魚出沒在海域的通報，目前警方仍在調查女子的下落，暫時無法透露更多的訊息。