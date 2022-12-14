一對夫妻日前到視障按摩站，妻子先是向視障工作者「你們要看好我喔，我是付錢的，我跑掉你們沒錢拿」，丈夫則是按摩完後給一千元，按摩師問說是多錢，丈夫再嗆「自己看哪，不會看用摸的」，還說視障就是因為沒運動，眼睛退化了才會看不見，離譜內容全被一旁的民眾聽見。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前到台北某捷運站的視障按摩站，一對夫妻的男方準備要按摩，一名視障者詢問要按哪裡、按多久，男方則說「自己看，問她（妻子）啊」，妻子回應「你們要看好我喔，我是付錢的，我跑掉你們沒錢拿」，後來按摩結束要收錢時，男方掏出一千給視障者。

視障者因此問對方「請問您給多少？」沒想到男方說「自己看哪，不會看用摸的」，還說視障就是因為沒運動，退化了才會看不見，後來其他同事看不下去出面罵人，男方繼續嗆「我是看你們可憐，不然誰會來」；原PO事後將所見所聞公開，怒批該名客人目測約70歲，「講話真的很缺德」。

其他網友留言「你人真好，如果是我一定氣到嘴回去，大家都出來混口飯吃，不需要這樣」、「所以他們就是沒有運動才需要依靠視障幫他們按摩啊，不然他們退化成那樣，連兒女也不想屌他們」、「天啊！這客人講話水準也太低了吧！到視障店裝大爺，就是欺負人家看不見才敢這樣」。