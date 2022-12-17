日本防衛省表示，海上自衛隊確認包括中國航艦遼寧號在內的6艘共軍艦艇，12月16日經日本宮古海峽出太平洋，未入侵日本領海，研判可能會在太平洋上部署一定期間進行訓練。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）12月16日公布，中國海軍6艘艦艇同日經日本沖繩本島與宮古島間的宮古海峽朝太平洋航行，共艦在東海航行時，也被確認有艦載直升機起降。

防衛省已派出海上自衛隊第8護衛隊的霧雨號護衛艦、第4航空群的P-1反潛巡邏機及第5航空群的P-3C反潛巡邏機，負責對共艦的情蒐與警戒監視。

這6艘共艦分別是舷號16的遼寧艦、舷號542的054A型飛彈護衛艦棗莊艦、舷號120的052D型飛彈驅逐艦成都艦、舷號103的055型飛彈驅逐艦鞍山艦、舷號104的055型飛彈驅逐艦無錫艦，及舷號901的901型綜合補給艦呼倫湖艦。

日本讀賣新聞報導，以中國海軍艦艇行動來說規模罕見，防衛省正分析中方意圖；時事通信社報導，防衛省認為遼寧艦這次一樣也會實施艦載機起降訓練，研判共軍意圖提升在更為遠海的作戰能力，日方將持續進行警戒。

日本放送協會（NHK）報導，這是中國航艦第12次通過宮古海峽，也是今年5月以來再度通過，防衛省分析共軍航行目的同時持續警戒監視。

6艘艦艇包括2艘最新型的飛彈驅逐艦及補給艦，防衛省相關人士認為，共艦有可能在太平洋上部署一定期間進行訓練。

中國航艦在2021年同時期也航行至太平洋，被確認反覆進行艦載戰機及直升機的起降訓練。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111217