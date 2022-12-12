國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（左）今天在西區進行家戶拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人黃敏惠的兒子蔡佳睿當分身，由女力團陪同到家戶拜票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長候選人黃敏惠的兒子蔡佳睿當分身，到家戶拜票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

「巾幗女力挺勇媽團」為嘉義市長候選人黃敏惠加油。（廖素慧攝）

「巾幗女力挺勇媽團」送象徵「勇敢與溫暖」的永生花，為黃敏惠加油。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉倒數，藍綠街頭巷戰，國民黨市長候選人黃敏惠及兒子蔡佳睿今天下午，由10位前立委及準台北市議員組成「女力團」陪同，兵分多路到西區各里挨家挨戶拜票，黃敏惠三步併兩步跑向選民拜託大家出來投票。

「巾幗女力挺勇媽團」有蔡鈴蘭、黃昭順、朱鳳芝、羅淑蕾、曾蔡美佐、陳碧涵、章仁香、江綺雯、潘維剛、林永瑞等歷任立委，以及新當選的台北市中山大同區議員柳釆薇等人，送象徵「勇敢與溫暖」的永生花，為黃敏惠加油，並齊聲高呼「凍蒜、勇媽黃敏惠高票連任！」

黃敏惠說，感謝以前在立法院的好姊妹一路走來的扶助及及相挺，尤其跟嘉義市建設有關的提案都很幫忙、支持，她從國大代表到立法院受到許多前輩很多指導，學到很多，這群姊妹看到她在嘉義市選得很辛苦，都主動來嘉要陪她家戶拜訪，為她加油打氣，很感謝他們。

黃敏惠逐戶拜票時，遇到文化路、向榮街口發生汽車與機車擦撞的事故，黃競選團隊的人員第一時間協助周邊交通維安，黃敏惠也上前關心受傷男子，並關心「報案了嗎？」等救護車抵達，黃敏惠及團隊才繼續徒步拜訪家戶。