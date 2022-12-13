蘇貞昌是否能繼續留任，外界也相當關注；民進黨立委何志偉表示，蘇院長的去留是時間以及方式問題。（游念育攝）

民進黨在九合一選舉敗選，總統蔡英文也在投票結果公布後當晚請辭，不過，行政院長蘇貞昌則是在當天口頭請辭獲慰留，但蘇貞昌是否能繼續留任，外界也相當關注。民進黨立委何志偉表示，蘇院長的去留是時間以及方式問題，現在天氣很冷，他應該也會冷，就像員工一樣，要給他溫暖肯定，不是走或不走，而是什麼時候走。

何志偉表示，從憲政邏輯來講，行政院是由總統提名，立法院某個程度要支持，此時此刻蘇院長去留就是小英總統說的算，也會做出民意，是時間以及方式的問題。

何志偉說，過去1000多天時間，歷經對抗疫，還有國內的內政問題，這樣的行政院長，不眠不休應該給他溫暖和支持，這次選的非常不好，行政院長的去留，在某種程度，以傳統來說，是回應民意。

何志偉表示，但現在還在審預算1月中會結束，他認為等到預算全部審完後再來討論，涉及什麼時候接任，還有蘇院長的歷史定位。

何志偉說，現在天氣這麼冷，他（蘇貞昌）應該會冷，在這個時候除了團結外，對於民眾情感和蘇院長的貢獻，帶領整個團隊，就像員工一樣，要給他肯定和溫暖，不是走或不走，是什麼時候走，一定要給他肯定跟溫暖。

民進黨立委許智傑則認為，蘇揆動不動是總統職權，但新的黨主席當選後，總統會跟主席、院長討論內閣重新分工，他認為，內閣改組的幅度不應該太小，人民會期待內閣改組幅度要大一點。