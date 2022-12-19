民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調15日兵分八路搜索，並約談高及其助理，檢方訊後高被諭令60萬元交保。前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰表示，現在民進黨硬要跟民意對幹。高虹安案如果被起訴，上訴打官司至少花一年，民進黨2024還用選嗎？

許國泰今(19日)在香港媒體《中評社》的專訪表示，民進黨選前拚命打壓高虹安，打到這樣子，投票結果證明，新竹市民不認為那是選舉問題，是政治迫害。

許國泰接著表示，高虹安進入新竹市府以後，一定會徹查新竹市弊案，民進黨應該是在高虹安當選後尋求和解，就算高虹安事後被判定有罪停職，難道派民進黨代理市長？新竹市民都知道民進黨在玩什麼把戲。高虹安案如果被起訴，上訴打官司至少花一年，民進黨2024還用選嗎？

許國泰指出，國民黨在戒嚴時期都知道要尊重民意，現在民進黨卻沒有記取教訓，連前民進黨主席施明德都講話了，不要讓人民覺得民進黨「選輸起黑痼」（閩南語音譯「黑痼」指「哮喘」）。

許國泰更質疑，關鍵當然是在總統蔡英文身上，但是民進黨怎麼可以縱容立院總召柯建銘去影響司法？代表她與全黨都默認同意檢調狂查高虹安助理費。而桃園跟新竹很多工程問題更嚴重，檢調有去調查嗎？政治跟司法本來要分開，結果總召可以下令指揮司法，擺明讓外界認定，法院是民進黨開的。

許國泰認為，檢調最後以60萬讓高虹安交保，某種程度也是讓民進黨漏氣，檢調這麼大動作，最後60萬交保，只能說民進黨現在執政，檢調不得不聽，但是檢調也知道民進黨快要跛腳，蔡英文任期只剩不到一年半，所以是有點故意又不得不的動作了。