檢方訊後認楊男涉嫌重大，其所犯是5年以上重罪，且有逃亡、反覆犯罪之虞，11日向法院聲請羈押獲准。(吳建輝攝)

選舉結束幾家歡樂幾家愁，有民眾因選舉結果產生焦慮，甚至低落、暴怒等，日前彰化縣員林市某里楊姓里長候選人，就疑似因沒選上情緒暴怒，與同住前妻發生口角，拿刀怒砍前妻，檢警訊後依家暴、殺人未遂等罪嫌火速逮捕移送收押；警方則表示，初步了解應是情感問題，與選舉無關。

「票多的贏，票少的輸」據了解56歲的楊姓里長候選人，已經參與該里2次里長選舉，但結果並非如預期，11日晚間9點幾杯黃湯下肚，與同住前妻發生口角，竟拿刀怒砍太太，傷口深及見骨，警方獲報後趕往現場，將受傷的楊男前妻送醫，並逮捕砍人的楊男。

附近鄰居表示，他們夫妻已經離異許久，這一兩年和好又回來同居，偶爾還是會聽得到爭吵聲，11日晚間聽到救護車聲音才知道出大事，選舉輸贏難免，猜測選舉加上經濟等因素，引發導火線，不過會衝動砍人真的蠻意外的，希望她太太沒事。

警方表示，這起事件發生在11日晚間９點左右，初步了解楊男平時與前妻就會因情感問題產生口角，2人離異同住在一起，當天楊男有喝酒疑似情緒不穩，與太太再度發生口角，一時情緒失控持刀砍傷前妻，應該是吵架與選舉無關，前妻的部分依據相關程序聲請緊急保護令。

楊男酒醒後雖感到後悔，但警方訊後依家暴、殺人未遂等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後認楊男涉嫌重大，其所犯是5年以上重罪，且有逃亡、反覆犯罪之虞，11日向法院聲請羈押獲准。

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