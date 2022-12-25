台南市議長選舉，儘管國民黨中央揚言將針對跑票議員祭出最嚴厲的黨紀處分，但仍有3人跑票支持邱莉莉，其中還包括副議長參選人李文俊。議長投票結束後，藍綠黨團均緊急開會商討副議長投票事宜，雙方都傳出將陣前換將，民進黨可能轉而支持李文俊擔任副議長，國民黨則將另推人選。

針對民進黨重新贏得南市議長寶座，擔任督導小組召集人的市長黃偉哲認為，在最後關頭拜託黨團成員團結一致，為民進黨留一口元氣，展現改革進步的決心，重拾人民對民進黨的信心。