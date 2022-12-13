民進黨九合一大敗，總統蔡英文辭去黨主席，不過行政院長蘇貞昌並未請辭，引起各界圍剿。對此，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授周陽山就認為，之所以民進黨九合一慘敗，和兩岸關係緊繃是相關的，因此可能蔡英文會利用明年初「內閣」改組來改善兩岸關係，但這仍然要取決於誰當行政院長，因此周陽山認為若是由桃園市長鄭文燦擔任行政院長，兩岸關係的改善應會是重中之重。

根據港媒《中評社》的報導指出，周陽山曾任立委和監察委員，現為文化大學國家發展與中國大陸研究所專任教授，周陽山指出，蔡政府現在只想把最後一年的執政撐過，因此有可能會在明年初進行內閣改組，同時會利用這個機會去改善兩岸關係。周陽山更分析，若是由桃園市長鄭文燦擔任行政院長，兩岸關係的改善應會是重中之重；若是由陳建仁擔任，也會採取比較低的姿態；若由前交通部長林佳龍擔任，則不太一定；最後若由蘇貞昌繼續做，則兩岸關係應該不會改。

最後周陽山更指出，近日中國大陸禁台灣秋刀魚、午仔魚及酒品進口，其實是農委會及食藥署的失誤，不但缺乏溝通，更不把登記當一回事，才導致現在的問題，不過周陽山也說，「這應該只是技術問題，很快就會解決，對兩岸政策來說應該沒有很深的影響」。