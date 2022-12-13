新北市持續擴增防洪量能！繼上月初五股成洲抽水站完工啟用後，新店新建的大鵬抽水站在2年多的工期後，也將於近日完工並開始運作，該站建置抽水機組可提供每秒7.5公噸的抽水效能，將大幅提升防洪效益，據水利局估算，大鵬抽水站可保護新店中正路、環河路地區人口數約1600人。

新店大鵬抽水站為新北市水利局為了解決新店中正路及環河路低窪處積水問題，於中正路雨水下水道幹線末端出口處所新建的抽水站，該站裝置2.5cms豎軸抽水機組及柴油引擎機組各3組，總抽水量可達每秒7.5公噸，可防止颱風及豪大雨期間下水道幹線末端區域出現積淹水災害。

水利局表示，總工程經費約1億4000萬元的大鵬抽水站除了每秒7.5公噸的抽水效率之外，該站同時也新建進流與出流等結構體箱涵，可發揮防洪排水功效，將大幅改善約8公頃淹水面積，將能更有效抵擋颱風豪雨，發揮防洪效益，可保護該地區人口數約1600人。

水利局長宋德仁說，新店環河路與中正路為聯絡台北市的重要道路，為考量交通動線，工程施作時，進流與出流箱涵僅能封閉一車道，且道路底下涵蓋自來水、中華電信光纖、台電等重要幹管，施工期間不間斷與管線單位、交通局及新店區公所積極辦理現勘及多次協調後，終於在影響交通範圍最小的前提下，花費300天、分11階段施作，完成道路段工程

新北市現有84座抽水站、345組抽水機組，其中有139組運轉逾20年的老舊抽水機組，正由市府向中央爭取補助經費，未來還有施工中的擴建土城抽水站及設計中的貴子坑溪抽水站、塔寮坑抽水站及潭底溝抽水站，為新北提供更強力的防汛效能。