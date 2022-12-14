馮啟彥前幾天已在臉書PO出最終版本切結書，但沒多久就先下架，今天正式公開該切結書。（柯宗緯翻攝）

代表民眾黨出戰高市議員失利的李佳玲近日痛批，高市黨部主委馮啟彥選前要求她簽切結書，若選上須每月提撥助理費，支應黨部助理薪水，更嗆馮下台。對此，馮啟彥今（14）日大動作開記者會澄清，最終版本切結書完全沒提到特支費，強調一切都是誤會，更喊話「黨很小，不容分裂」。

李佳玲選後在臉書PO文控訴，馮啟彥當初要求簽切結書，內容包括選上議員要捐款給高雄黨部新台幣10萬元以上；議會助理須有1個名額留給高雄黨部幹部；每月得提撥0.5至1個助理費用，來支付高雄黨部助理薪水。

李佳玲最終拒絕簽名，切結書爭議愈演愈烈，外界更直指李在「逼宮」，黨內捲起內鬨風暴。對此，民眾黨高市黨部主委馮啟彥今（14）日下午偕同多名高市議員候選人舉行記者會滅火，盼化解外界疑慮。

馮啟彥強調，他初心是為黨部籌措資源、留住人才及凝聚向心力和共識，切結書初稿經眾人討論後確實不太合理，經在場2名具有律師身分的議員候選人陳妙真、劉家榮逐字斟酌後定稿，才提出最終簽署版本。

馮啟彥前幾天已在臉書PO出最終版本切結書，但沒多久就先下架，今天正式公開該切結書，內容提到包括當選後將選舉補助款3分之1給黨部發展黨務；安排1名助理專責與黨部聯繫，協助議題合作之用，及當選後全力協助黨的發展，並遵從黨決議事項。

馮啟彥幾度重申並致歉說，自己身為主委目的就是募款、留住人才、凝聚向心力，可能身為醫生的他，個性急了點，「我還是要跟佳玲說，黨很小，不容分裂，希望大家團結，再為民眾黨繼續打拚」。

李佳玲今透過電話擴音方式指出，當初之所以反彈，就是以為該份切結書是定稿，因此簽不下去，但身為主委應該小心處理，她個人也不希望其他政黨見縫插針、扭曲事實，她只是提出問題，對於今天黨部開記者會，她是認同的。