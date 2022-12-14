Tiffany & Co.自從加入LVMH集團後，行銷策略不斷，繼去年與「表王」百達翡麗（Patek Philippe）合作，推出TIFFANY藍色表盤5711金鷹Nautilus聯名表，在拍賣會上以近1.5億台幣落槌後，近日更推出一款「Time for Speed」骨董車座鐘，鑲鑽奢華版全球限量10輛，預告Tiffany & Co.接下來將會搶進鐘表市場。

造型可愛的機械鐘，向來是大男生和小男生最愛的玩具，這款Tiffany & Co.經典藍色跑車造型的Time for Speed機械鐘，靈感來自Tiffany & Co.手工製作的賽車獎盃，1950年代的賽車外觀，細節融入瑞士專業製表工藝，有標準款與鑲鑽限量款兩種款式，限量款全球僅有10輛，鑽石總重逾19克拉。

這款Time for Speed跑車機械鐘是以經典Tiffany藍鋁製金屬打造，為求仿真、完美揣摩賽車造型，輪胎是以不鏽鋼金屬框搭配耐磨橡膠，標示T&CO字樣金屬飾板模仿汽車散熱器，而圓頂玻璃彷如駕駛艙，內部呈現時鐘的擒縱輪和擺輪，總重量約4.5公斤。

時鐘正面印有顯目的數字5，向品牌第五大道旗艦店址致敬，時間顯示於汽車左側不鏽鋼光圈內，呈現彷如賽車編號。