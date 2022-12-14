IC設計大廠聯發科（2454）長期推動科技人才培育，為響應供應鏈夥伴Arm台灣的志工活動，攜手至偏鄉小學舉辦科技教育體驗課程，數位發展部政務次長闕河鳴並共襄盛舉，共同以行動關注並支持資通科技教育的扎根工作，將科技及未來趨勢深入教育的更前沿，培養孩子駕馭科技的實力。

為持續開創新的公益夥伴模式，聯發科技響應供應鏈夥伴矽智財領導公司Arm台灣主辦的科技教育公益活動，鎖定特殊偏遠或科技資源稀缺的非山非市學校，號召員工舉辦科技課程營隊。

透過事前的準備訓練，聯發科技及Arm台灣的志工日前一同啟程前往宜蘭縣澳花國小、大洲國小及七賢國小，為三校共約九十名師生帶來精彩的科技體驗。

經由開發板與穿戴裝置的配對，以及自走車、遙控飛機、仿生獸的展示，讓同學們在遊戲中了解程式運算邏輯，更進一步觸發科技能解決周遭生活問題的想像。也在聯發科技與Arm台灣志工的生動介紹下，初步了解半導體產業與自身生活的關聯，了解科技能帶來的廣大影響力。

在歷時四天、三校的課程馬拉松中，可以觀察到科技學習的興趣是可以被啟發的，在志工大哥哥、大姊姊們親切的帶領下，迅速有效地拉近孩子們與「程式」的距離，打開對「科技」的想像。

展望未來，聯發科技教育基金會將持續透過STEM造課師等長期計畫，在全國灑下科技種子，幫助孩子們將興趣轉化為系統性的課程學習，為下一代培養關鍵的科技解決問題能力。