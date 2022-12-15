美系客戶NB鏡頭出貨逐步放量，且NB鏡頭規格升級，讓先進光(3362)營運在NB市況慘淡中相對「最不慘」，加上車用及指紋辨識等產品出貨穩定成長，先進光董事長高維亞表示，明年營收可望成長一成，毛利率可望持穩在20%到30%，待新廠於2023年底加入量產後，2024年業績可望有較佳的成長。

擺脫過去官司陰霾，先進光專注本業，除原有的NB鏡頭業務於兩年前打入美系品牌大廠，成為該公司NB鏡頭供應商，轉投資兩家公司—科雅光電及耀崴科技也分別在指紋辨識及車用鏡頭領域逐漸做出成績，整體營運漸入佳境。

前兩年受惠疫情紅利高成長的NB產業自今年第2季反轉，各大品牌廠普遍面臨高庫存修正壓力，先進光下半年營運也受到影響，所幸新增美系NB品牌客戶產品出貨逐步放量，降低了NB下滑對先進光營運的衝擊，加上新台幣兌美元重貶挹注可觀匯兌收益，讓先進光在「大家都慘裡面最不慘的」，今年前3季稅後盈餘為3.77億元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為2.72元，累計前11月合併營收為34.39億元，年增4.67%，高維亞表示，今年第4季應該可以維持獲利，全年獲利有望創下歷年新高。

展望明年，高維亞表示，受到全球不景氣干擾，NB出貨量一定會受到影響，不過對先進光影響不大，主要原因是目前NB鏡頭主流規格3P(塑膠鏡片)及200萬畫素自明年起機會升級為4P以上、8M(百萬畫素)，進而推升ASP，對公司來說很補，預估明年NB鏡頭營收將較今年成長一成。

在科雅光電及耀崴科技方面，高維亞表示，指紋辨識分為屏下、超聲波及電阻電容式，科雅主攻超聲波及電阻電容式指紋辨識，主要應用在高階NB、智慧型門鎖等，目前亦在布局E-Bike等產品，至於車用鏡頭產品主攻半前裝市場，目前還在虧損中，不過明年新增車隊客戶，預估耀崴營收有機會大幅成長。

目前NB鏡頭占先進光營收比重約70%，IoT相關產品約占15%，手機約占10%，汽車約占5%。

考量明年產業變數不少，高維亞表示，以往先進光都將成長目標設定在兩成，基於保守起見，預期NB/IoT/車用鏡頭產品同步成長下，明年營收年增一成，毛利率則可望維持在20%到30%間。

在新廠部分，先進光中科新廠目前已開始試產，不過由於產業景氣變數多，且鍍膜機等設備機台取得不易，預計明年第4季才會正式進入量產，未來新廠將以美系客戶NB及平板為主，月產能約落在1000萬片到1500萬片間。