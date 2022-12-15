中鋼今(12/15)日開出112年元月份及年度第一季鋼品盤價，平均調降0.83%；隨著歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，煉鋼原物料高成本支撐鋼價，中國逐漸鬆綁防疫措施，並加大財政與產業支持力度，提振建築產業用鋼需求，以及寶武、鞍本鋼廠一月份內銷出廠價紛紛開出每公噸50~300人民幣的漲盤。

中鋼公司考量下游客戶庫存調節壓力，同時提高客戶接單報價競爭力，112年元月份產品，因歐美鋼廠減產奏效、中國大陸清零政策鬆綁後需求逐漸釋出，以平高盤開出接軌國際行情；第一季季盤產品則考量開盤時間差而與國際行情仍有差距，分別予以適度調整。

中鋼1月盤價，包含熱軋鋼板、捲(一般、軋延料)、冷軋鋼捲皆漲500元/噸，熱軋鋼捲(API)、電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料、家電、電腦、其他料)和電磁鋼捲(中低規、高規)持平。

季盤部分，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)跌1500元/噸，鋼板(船板) 跌500元/噸，鋼板(A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板(捲) (中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼、製桶)皆跌1000元/噸，汽車料則漲500元/噸。(商品行情網)