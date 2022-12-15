嘉義市長選舉將於本月18日登場，把握選前倒數時間，國民黨最強母雞、台中市長盧秀燕，15日下午請假南下嘉義，陪同黨籍嘉義市長候選人黃敏惠車隊掃街拜票，這已經是盧秀燕本周來第二次赴嘉義輔選，強烈表達她守護「勇媽」黃敏惠的決心。
選前關鍵時刻，盧秀燕接連南下嘉義輔選，今天下午請假，與黃敏惠一同登上戰車，在嘉義市大街小巷掃街，與嘉義市民面對面爭取信賴與支持。
其實，盧秀燕上周六（10日）也參加黃敏惠舉辦的「攜手同心、幸福嘉義」晚會，以實際行動力挺黃敏惠，盧秀燕提到，這場嘉義市長選舉對台灣、對嘉義市都非常關鍵，因為嘉義市需要一個無私奉獻、努力為鄉親打拚的好市長，黃敏惠從年輕就在嘉義市打拚，用心照顧市民。
相隔僅5天，盧秀燕今天下午將再度南下嘉義，雖然這幾天氣溫陡降，但黃敏惠有盧秀燕陪同掃街拜票，倍感溫暖。盧近日也稱讚黃敏惠說，黃不只認真工作，治理嘉義市還是全國第一，日前她們才一起出席媒體評比全國城市治理的頒獎典禮，台中市贏得六都第一的城市、嘉義市則是得到全國第一名的好成績，因此要守護第一名的黃敏惠。
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