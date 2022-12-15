鑒於冬季來臨，新冠病毒可能蠢蠢欲動，拜登政府宣布將再次提供民眾免費快篩試劑。根據白宮網站表示，美國民眾目前可從CovidTests.gov.網站免費下訂4劑居家新冠病毒快篩試劑，並將從下周起開始發貨。

大陸輝瑞新冠特效藥Paxlovid開放網售 憑核酸或快篩結果購買
陸防疫鬆綁購藥門診需求急增 藥房醫院排隊長達1公里
GAP冬季單品繽紛搶市 攜阿凡達走迷幻風、歲末商品4折起
#新冠病毒 #免費快篩 #試劑 #網站 #冬季