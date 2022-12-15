冬季新冠病毒蠢動 美將發放免費快篩試劑 23:232022/12/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於冬季來臨，新冠病毒可能蠢蠢欲動，拜登政府宣布將再次提供民眾免費快篩試劑。根據白宮網站表示，美國民眾目前可從CovidTests.gov.網站免費下訂4劑居家新冠病毒快篩試劑，並將從下周起開始發貨。 大陸輝瑞新冠特效藥Paxlovid開放網售 憑核酸或快篩結果購買 陸防疫鬆綁購藥門診需求急增 藥房醫院排隊長達1公里 GAP冬季單品繽紛搶市 攜阿凡達走迷幻風、歲末商品4折起 #新冠病毒 #免費快篩 #試劑 #網站 #冬季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 點水樓冬限定 溫補料理暖心又暖胃 04:102022/12/10 時尚消費 擔心染疫才第八名！即使口罩解禁，還是會繼續戴口罩的10大理由 17:342022/12/11 生活 星．光．美．饌－精雕細琢再進化 米其林一星餐廳T＋T冬季套餐開箱 04:102022/12/10 產業特刊 冬季來臨風力發電減弱 歐洲能源價格再攀高 20:522022/12/11 財經 陸個人銷售快篩試劑觸法 最高可判無期徒刑 16:232022/12/15 兩岸 「黃桃罐頭」傳可抑制新冠病毒陸瘋搶 專家闢謠：只是甜蜜的安慰劑 08:562022/12/12 兩岸 大陸印發 新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案 10:562022/12/14 兩岸 大陸衛健委發布通知 醫療機構可線上開新冠處方 20:442022/12/12 兩岸 輕量羽絨外套 出遊好夥伴 04:102022/12/14 時尚消費 ZARA冬季折扣季登場 禦寒大衣2千有找 H＆M針織衣打對折 09:332022/12/15 生活 《國際社會》鬆綁之門愈開愈大 陸企戒慎恐懼備戰 12:082022/12/14 財經 56歲男有「超級抗體」！血液能滅90％新冠病毒 稀釋萬倍仍有效 13:362022/12/12 國際 當心！金管會不會跟你要錢 04:102022/12/14 投資理財 北京全城確診中 恐近4成是陽過 04:102022/12/15 產業財經 慕軒飯店GUSTOSO 推聖誕節限量套餐 04:102022/12/11 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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