#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

1架F-35B戰機周四在垂直降落德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）時，上下震動了一下，起落架觸地，接著機頭突然墜地，冒出陣陣濃煙，而駕駛及時安全彈射逃生。

綜合外電報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）說，這架戰機隸屬美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），而駕駛的是美國政府飛行員，但並未具體說明，當事人究竟是軍方還是文職人員。

賴德說，這架戰機尚未移交美國政府。而洛馬在發布的聲明中說，安全是他們的第一優先，他們將會遵循適當的調查協議。不過，據當地媒體報導，這次事件是F-35B進行懸停測試失敗所致。

而就在本月初，美國海軍陸戰隊的F-35B因疑似電氣裝置問題，降落在日本沖繩嘉手納空軍基地後，前起落架垮了，被拖回飛機保養場時，不停上下晃動，緊接著機頭就墜地受損。